Удар по Кривому Рогу: что известно о прилетах по домам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Недилько Ксения
Несколько дней подряд оккупанты атакуют Днепропетровщину разными видами вооружения. Под атакой много часов находится город Кривой Рог. Сегодня около 16:59 в городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва. По данным мониторинговых каналов, оккупанты выпустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма.
Удар по Кривому Рогу: мэр эмоционально высказался о россиянах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
После ударов баллистики началась массированная атака "шахедами". Сообщалось об очередных попаданиях по энергетической инфраструктуре.
Руководитель совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул коротко и эмоционально прокомментировал удары:
"Конченые твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома.
Предоставляется помощь пострадавшим.
Все понимаем, все трудимся.
Конченые твари... "
В местном издании "Свои. Кривой Рог" публикуют первые кадры спасательной операции в жилых домах.
"Люди помогают эвакуировать маломобильных жителей. Все под звуки шахедов. россияне ударили двумя Искандерами в многоквартирные дома. Предварительно есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
По данным и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура.
Александр Вилкул в 18:56: "На данный момент ранены десять. Один мужчина крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой.
Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика – они знают.
Помощь строительным материалам, с расселением, заявления на материальную помощь от города.
Еще много "шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя".
Владислав Гайваненко в 19:45: "Увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог.
По обновленной информации, пострадавших 13. В больницах 9 человек, среди них мальчики 7 и 16 лет. Один мужчина остается в крайне тяжелом состоянии. Повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов, автомобили".
Информация обновляется.