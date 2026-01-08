Удар по Кривому Рогу: что известно о прилетах по домам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Несколько дней подряд оккупанты атакуют Днепропетровщину разными видами вооружения. Под атакой много часов находится город Кривой Рог. Сегодня около 16:59 в городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва. По данным мониторинговых каналов, оккупанты выпустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма.

Удар по Кривому Рогу: мэр эмоционально высказался о россиянах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

После ударов баллистики началась массированная атака "шахедами". Сообщалось об очередных попаданиях по энергетической инфраструктуре.

Руководитель совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул коротко и эмоционально прокомментировал удары:

"Конченые твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома.

Предоставляется помощь пострадавшим.

Все понимаем, все трудимся.

Конченые твари... "

В местном издании "Свои. Кривой Рог" публикуют первые кадры спасательной операции в жилых домах.

"Люди помогают эвакуировать маломобильных жителей. Все под звуки шахедов. россияне ударили двумя Искандерами в многоквартирные дома. Предварительно есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

По данным и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура.

Александр Вилкул в 18:56: "На данный момент ранены десять. Один мужчина крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой.

Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика – они знают.

Помощь строительным материалам, с расселением, заявления на материальную помощь от города.

Еще много "шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя".

Владислав Гайваненко в 19:45: "Увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог.

По обновленной информации, пострадавших 13. В больницах 9 человек, среди них мальчики 7 и 16 лет. Один мужчина остается в крайне тяжелом состоянии. Повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов, автомобили".

Информация обновляется.