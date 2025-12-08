У Дніпрі учора вночі лунали потужні вибухи. Місто було під атакою ворожих БпЛА. Відомо, що сталося влучання в адміністративну будівлю, яка загорілася після удару.

Удар по Дніпру: куди стався «прильот»

Останнє десятиліття будівля не експлуатувалась, проте після передачі її на баланс міста під час повномасштабного вторгнення РФ було розроблено проєкт ремонтно-реставраційних робіт, погоджений відповідними органами.

Історична споруда, зведена на початку ХХ століття, колись була приміщенням Народного університету ім. Караваєва та протягом років використовувалась різними установами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 8 грудня російські окупаційні сили завдали ударів по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області, спричинивши людські втрати та значні руйнування. На жаль, внаслідок атак загинув один чоловік, ще п’ятеро отримали поранення, серед них двоє дітей — 14-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Зокрема, під прицілом опинилися Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони. У Криворізькому районі FPV-дрони вдарили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Внаслідок атаки 51-річний чоловік отримав тяжкі травми, які виявилися несумісними з життям. Крім того, постраждали сільськогосподарське підприємство, приватний будинок і газогін.

Також повідомляється про пожежу у будинку на колесах. На території Межиріцької громади Павлоградського району внаслідок ударів безпілотників поранення отримали четверо людей, включно з 14-річним підлітком. Медики оцінюють стан 41-річної жінки як важкий. Там також загорівся житловий будинок, ще два об’єкти зазнали руйнувань, постраждали господарські споруди та транспортні засоби.

Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади зазнали обстрілів з артилерії та FPV-дронів, унаслідок яких постраждала 13-річна дівчинка. Було пошкоджено дві п’ятиповерхівки, школу мистецтв та автомобілі місцевих жителів. Також обстріли торкнулися обласного центру — БпЛА влучили по адміністративній будівлі та зачепили три багатоповерхівки та авто.