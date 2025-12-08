В Днепре вчера ночью раздавались мощные взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА. Известно, что произошло попадание в административное здание, которое загорелось после удара.

Удар по Днепру: куда произошел «прилет»

Последнее десятилетие здание не эксплуатировалось, однако после передачи его на баланс города во время полномасштабного вторжения РФ был разработан проект ремонтно-реставрационных работ, согласованный соответствующими органами.

Историческое сооружение, построенное в начале ХХ века, когда-то являлось помещением Народного университета им. Караваева и на протяжении многих лет использовалась различными учреждениями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 8 декабря российские оккупационные силы нанесли удары по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области, нанеся человеческие потери и значительные разрушения. К сожалению, в результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей — 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

В частности, под прицелом оказались Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы. В Криворожском районе FPV-дроны ударили по Зеленодольскому и Грушевскому сообществам. В результате атаки 51-летний мужчина получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, пострадали сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод.

Также сообщается о пожаре дома на колесах. На территории Межирецкой громады Павлоградского района в результате ударов беспилотников ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. Медики оценивают состояние 41-летней женщины как тяжелое. Там также загорелся жилой дом, еще два объекта потерпели разрушения, пострадали хозяйственные постройки и транспортные средства.

Никополь, Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая громады подверглись обстрелам из артиллерии и FPV-дронов, в результате которых пострадала 13-летняя девочка. Были повреждены две пятиэтажки, школа искусств и автомобили местных жителей. Также обстрелы затронули областной центр — БпЛА попали по административному зданию и затронули три многоэтажки и авто.