Удар по АЗС на Днепропетровщине: ранены ребенок и беременная женщина - детали атаки
Удар по АЗС на Днепропетровщине: ранены ребенок и беременная женщина - детали атаки

Россия атаковала Криничанское общество на Днепропетровщине.

3 мая 2026, 11:55
Slava Kot

3 мая Россия нанесла удар по Криничанской общине Днепропетровской области. В результате пострадали десятки человек, в том числе 10-летний ребенок и беременная женщина. Атака произошла у автозаправочной станции и зацепила автобус, в котором находились около 40 детей.

Удар по АЗС в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

По данным местных властей Днепропетровской области, взрыв после атаки РФ вызвал возгорание грузовика, перевозившего продукты питания, а также повредил несколько транспортных средств. К моменту удара дети успели покинуть автобус.

"На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи", — сказал глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

В общей сложности пострадали шесть человек. 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пятеро взрослых получили ранения, среди них 21-летняя беременная женщина. Самое тяжелое состояние у 40-летней пострадавшей, остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили медики.

Спасатели ГСЧС подтвердили возгорание грузовика и значительные повреждения транспорта на месте удара. Пожар был локализован, однако последствия атаки еще уточняются.

Отдельно глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что находившиеся в автобусе дети направлялись на отдых в Ивано-Франковскую область. После инцидента их временно разместили в Затишнянской общине, где организовали питание и помощь.

"Общество обеспечивает детей горячей едой и поддержкой. Часть из них уже ожидает возвращения домой", — заявил Лукашук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Днепр в черном дыму после массированного удара РФ.

Также "Комметнари" писали, что Россия содрогалась от мощных взрывов. Какая область оказалась под атакой.



Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29180
