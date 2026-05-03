Удар по АЗС на Днепропетровщине: ранены ребенок и беременная женщина - детали атаки

Slava Kot
3 мая Россия нанесла удар по Криничанской общине Днепропетровской области. В результате пострадали десятки человек, в том числе 10-летний ребенок и беременная женщина. Атака произошла у автозаправочной станции и зацепила автобус, в котором находились около 40 детей.
Удар по АЗС в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
По данным местных властей Днепропетровской области, взрыв после атаки РФ вызвал возгорание грузовика, перевозившего продукты питания, а также повредил несколько транспортных средств. К моменту удара дети успели покинуть автобус.
В общей сложности пострадали шесть человек. 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пятеро взрослых получили ранения, среди них 21-летняя беременная женщина. Самое тяжелое состояние у 40-летней пострадавшей, остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили медики.
Спасатели ГСЧС подтвердили возгорание грузовика и значительные повреждения транспорта на месте удара. Пожар был локализован, однако последствия атаки еще уточняются.
Отдельно глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что находившиеся в автобусе дети направлялись на отдых в Ивано-Франковскую область. После инцидента их временно разместили в Затишнянской общине, где организовали питание и помощь.
