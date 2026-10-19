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Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди

Авиабомбы в пять утра и массированный налет БпЛА: глава Днепропетровской ОВА сообщил о последствиях обстрела

19 октября 2026, 08:21
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Недилько Ксения

В ночь на 19 октября российские оккупационные войска совершили комбинированную и чрезвычайно жестокую атаку на Днепр. В течение нескольких часов враг выпускал по городу и области смертоносные беспилотники, а уже под утро применил тяжелые управляемые авиационные бомбы, повлекшие серьезные разрушения в жилом секторе.

Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди

Иллюстративное фото

"Россияне нанесли удар по Днепру, — оперативно сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в самом начале спасательной операции. — Повреждены частные дома. По предварительной информации, у них могут быть заблокированы люди".

По словам главы ОВА, подразделения ГСЧС, медики и коммунальные службы немедленно прибыли на места прилетов для разбора завалов и поиска пострадавших. Впоследствии появились данные о первых гражданских жертвах этого очередного акта террора.

"84-летняя женщина пострадала из-за атаки россиян на Днепр, — впоследствии уточнил Ганжа, комментируя состояние раненых жителей изуродованного квартала. — Медики доставили ее в больницу".

Военное руководство отметило, что масштабы разрушений могли быть значительно больше, если бы не эффективно противодействие подразделений противовоздушной обороны, которые держали небо над регионом всю ночь.

Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди - фото 2

"21 вражеский БпЛА сбили наши силы ПВО в течение ночи в небе над Днепропетровщиной", — резюмировали в администрации, намечая интенсивность ночного воздушного боя.

По информации местных мониторинговых каналов, сначала областной центр содрогался от взрывов из-за налета скоростных реактивных модификаций беспилотников типа "шахед". Уже около пяти часов утра, когда жители находились в своих домах, захватчики запустили по городу управляемые авиабомбы (КАБы).

В связи с ликвидацией последствий попаданий и обеспечением безопасности граждан городские власти ввели ограничения на транспортных артериях. По официальному сообщению Департамента транспорта, в Днепре полностью перекрыто движение через Южный мост.

Уже с утра глава ОВА выехал на место удара и пообщался с местными жителями, пережившими страшную атаку.

"Выехал на место утренней атаки россиян на Днепр. Пообщался с людьми, чьи дома разрушены и повреждены. Всем будем помогать вместе с гуманитарными организациями. После необходимых обследований и выводов экспертов жители смогут подать заявки и на компенсацию по программе "еВосстановление".

В результате вражеских ударов один дом разрушен, еще по меньшей мере три повреждены. На местах ударов идет ликвидация последствий атаки. Работают все службы. Благодарю каждого, кто спасает, поддерживает и помогает нашим людям в эти сложные моменты", – подчеркнул Александр Ганжа.

Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди - фото 2
Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди - фото 2
Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди - фото 2
Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр финансов США Скотт Бессент отверг обвинения украинского президента в ограничении работы спутниковой связи и предупредил Киев о последствиях подобных заявлений.



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