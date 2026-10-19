Удар КАБами по Днепру: масштабная воздушная атака, перекрытый мост и заблокированные под завалами люди

В ночь на 19 октября российские оккупационные войска совершили комбинированную и чрезвычайно жестокую атаку на Днепр. В течение нескольких часов враг выпускал по городу и области смертоносные беспилотники, а уже под утро применил тяжелые управляемые авиационные бомбы, повлекшие серьезные разрушения в жилом секторе.

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"Россияне нанесли удар по Днепру, — оперативно сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в самом начале спасательной операции. — Повреждены частные дома. По предварительной информации, у них могут быть заблокированы люди".

По словам главы ОВА, подразделения ГСЧС, медики и коммунальные службы немедленно прибыли на места прилетов для разбора завалов и поиска пострадавших. Впоследствии появились данные о первых гражданских жертвах этого очередного акта террора.

"84-летняя женщина пострадала из-за атаки россиян на Днепр, — впоследствии уточнил Ганжа, комментируя состояние раненых жителей изуродованного квартала. — Медики доставили ее в больницу".

Военное руководство отметило, что масштабы разрушений могли быть значительно больше, если бы не эффективно противодействие подразделений противовоздушной обороны, которые держали небо над регионом всю ночь.

"21 вражеский БпЛА сбили наши силы ПВО в течение ночи в небе над Днепропетровщиной", — резюмировали в администрации, намечая интенсивность ночного воздушного боя.

По информации местных мониторинговых каналов, сначала областной центр содрогался от взрывов из-за налета скоростных реактивных модификаций беспилотников типа "шахед". Уже около пяти часов утра, когда жители находились в своих домах, захватчики запустили по городу управляемые авиабомбы (КАБы).

В связи с ликвидацией последствий попаданий и обеспечением безопасности граждан городские власти ввели ограничения на транспортных артериях. По официальному сообщению Департамента транспорта, в Днепре полностью перекрыто движение через Южный мост.

Уже с утра глава ОВА выехал на место удара и пообщался с местными жителями, пережившими страшную атаку.

"Выехал на место утренней атаки россиян на Днепр. Пообщался с людьми, чьи дома разрушены и повреждены. Всем будем помогать вместе с гуманитарными организациями. После необходимых обследований и выводов экспертов жители смогут подать заявки и на компенсацию по программе "еВосстановление". В результате вражеских ударов один дом разрушен, еще по меньшей мере три повреждены. На местах ударов идет ликвидация последствий атаки. Работают все службы. Благодарю каждого, кто спасает, поддерживает и помогает нашим людям в эти сложные моменты", – подчеркнул Александр Ганжа.

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