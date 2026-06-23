Удар без предупреждения: Днепр и Кривой Рог оказались под вражеским огнем (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сразу несколько регионов Украины оказались под ударом. Мощные взрывы прогремели в Одесском регионе, Днепре и Кривом Роге, после чего на местах попаданий в небо поднялись огромные тучи дыма.

Иллюстративное фото

В Днепре вражеский прилет был зафиксирован в 10:53. Российская ракета попала по городу еще до того, как включились сирены. Сигнал воздушной тревоги раздался уже после взрыва. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли применить для этого удара гиперзвуковую ракету "Циркон", однако военные пока не предоставили официальные комментарии относительно типа вооружения.

Сразу после этого угроза возникла для Кривого Рога. Российская армия запустила с территории временно оккупированного Крыма баллистическую ракету, которая попала непосредственно в центральную часть города. Предполагается, что враг использовал боеприпас с кассетной боевой частью.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул призвал жителей оставаться предельно осторожными.

"Кривой Рог – взрывы. Ракетная атака баллистикой", — оперативно сообщил чиновник.

Он заверил, что все экстренные и коммунальные службы города мгновенно включились в работу по ликвидации последствий.

"Все понимаем, все работаем", — подчеркнул Александр Вилкул, добавив важное предупреждение для горожан: "Возможны повторные выходы".

Жители всех атакованных регионов призывают находиться в укрытиях до полной отмены воздушной тревоги и не публиковать фото или видео с мест прилетов.

Обновлено: Председатель ДнепрОВА Александр Ганжа: "Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена промышленная инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется".

Александр Ганжа в 11:35: "Один человек погиб из-за вражеской атаки на Кривой Рог. Три человека пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь".

Александр Вилкул в 12:03: "Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более десяти человек получили ранения.

Есть тяжелые, уже все доставлены в больницы, находятся на операционном столе. Врачи делают все возможное и борются за их жизнь. Все службы на месте идет ликвидация последствий ударов".

Александр Вилкул в 12:20: "Ликвидация пожара окончена. Сейчас раненых уже 17, двое из них тяжелые".

Информация обновляется.



