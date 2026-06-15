Удар балістики по Дніпру: де стався прильот

Унаслідок чергової нічної атаки з боку російських окупантів у Дніпрі зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури. За попередніми підрахунками, у місті вибито понад 1,1 тисячі віконних шибок. Ударною хвилею та уламками пошкоджено понад десять споруд, серед яких є і житлові висотки.

Ілюстративне фото

"У місті загалом вибито понад 1,1 тис вікон", — повідомив міський голова Борис Філатов, зазначивши, що руйнувань зазнали більше десятка будівель, зокрема й багатоповерхові будинки.

Значних пошкоджень зазнав міський ліцей №36. У навчальних кабінетах повністю понівечено стіни, міжкімнатні двері та стелі. Окрім цього, ворожа зброя втретє від початку повномасштабного вторгнення поцілила по Будинку органної та камерної музики.

"Серед найбільших збитків нині, — наголосив мер Дніпра, — пошматований унікальний орган".

Він додав, що цей інструмент є єдиним не лише в місті, а й у чотирьох сусідніх областях. Для його реставрації необхідне залучення експертів із Німеччини, якщо вони погодяться відвідати прифронтовий регіон.

Також руйнувань зазнав офіс благодійної фундації TAPS. Ця організація є частиною американського міжнародного проєкту, який допомагає родинам полеглих захисників України і був створений близькою подругою Дніпра Бонні Керролл.

Удар прийшовсь і по транспортній системі міста. Через пошкодження рейок рух трамвая №5 буде обмежено.

"Через пошкоджену колію пʼятий трамвай вийде на маршрут лише ближче до вечора", — попередив Філатов та закликав містян враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

Водночас міський голова запевнив, що інші пошкоджені комунікаційні мережі фахівці відновлять протягом найближчих годин. Наразі на всіх пошкоджених об'єктах оперативно працюють бригади комунальників, профільні служби міста та представники благодійних організацій.

Також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. Медики міської лікарні зараз надають усю необхідну допомогу 64-річному постраждалому чоловіку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернувся до українців із закликом утриматися від публікації фото уламків ракет протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot. За його словами, подібні матеріали активно використовуються Росією для інформаційних маніпуляцій і створення фейкових наративів.