Удар баллистики по Днепру: где произошел прилет

В результате очередной ночной атаки со стороны российских оккупантов в Днепре зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. По предварительным подсчетам, в городе выбито более 1,1 тысячи оконных оконных стекол. Ударной волной и обломками повреждено более десяти сооружений, среди которых есть жилые высотки.

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"В городе в общей сложности выбито более 1,1 тыс окон", — сообщил городской голова Борис Филатов, отметив, что разрушения получили более десятка зданий, в том числе многоэтажные дома.

Значительные повреждения получил городской лицей №36. В учебных кабинетах полностью изуродованы стены, межкомнатные двери и потолки. Кроме этого, вражеское оружие в третий раз с начала полномасштабного вторжения попало по Дому органной и камерной музыки.

"Среди наибольшего ущерба сейчас, — подчеркнул мэр Днепра, — разбит уникальный орган".

Он добавил, что этот инструмент единственный не только в городе, но и в четырех соседних областях. Для его реставрации необходимо привлечение экспертов из Германии, если согласятся посетить прифронтовый регион.

Также разрушениям подвергся офис благотворительного фонда TAPS. Эта организация является частью американского международного проекта, который помогает семьям павших защитников Украины и создан близкой подругой Днепра Бонни Кэрролл.

Удар пришелся и по транспортной системе города. Из-за повреждения рельсов движение трамвая №5 будет ограничено.

"Из-за поврежденного пути пятый трамвай выйдет на маршрут только ближе к вечеру", — предупредил Филатов и призвал горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

В то же время городской голова заверил, что другие поврежденные коммуникационные сети специалисты возобновят в ближайшие часы. На всех поврежденных объектах оперативно работают бригады коммунальщиков, профильные службы города и представители благотворительных организаций.

Также известно об одном раненом в результате обстрела. Медики городской больницы сейчас оказывают всю необходимую помощь 64-летнему пострадавшему мужчине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратился к украинцам с призывом воздержаться от публикации фото обломков ракет противовоздушной обороны, в частности системы Patriot. По его словам, подобные материалы активно используются Россией для информационных манипуляций и создания фейковых нарративов.