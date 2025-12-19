У Путіна «з Дніпропетровська» запитали, чи буде удар «Орєшніком»

Під час "Прямої лінії" російського диктатора Володимира Путіна через СМС-повідомлення поставили запитання: "Питання з Дніпропетровська: чи планується повторний удар "Орєшніком" по військових об'єктах? Ми тільки за, просто скажіть коли!".

Удар "Орєшніка" по Дніпру 21 листопада 2024 року

На що Путін відповів, що безпека Союзної держави перебуває у надійних руках та буде забезпечена.

"Ракетний комплекс "Орєшнік" вже заступив на бойове чергування в Білорусії", — відповів він.

Диктатор також зізнався, що дивився у прямому ефірі виступ Лукашенка на Всебілоруських зборах.

У місцевих каналах Дніпра, коментуючи скріншот із цим питанням, пишуть:

"Пропаганда добре працює, якщо таке хавають. Я вже не пам'ятаю, коли Дніпро було Дніпропетровськом".

"Там у питанні далі продовження було, яке не надрукували: Це служба безпеки вашого банку, ваші транзакції під підозрою, продиктуйте 3 цифри на звороті картки. Дніпро він такий".

"Тільки якщо цей Орєшнік прилетить саме в того, хто це написав, тоді так".

"Питання з Москви: чи планується удар по кремлю?".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що для обчислення приблизного часу підльоту ракети "Телеграф" використало нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом та Бобруйском. За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), час підльоту у ключові міста з умовної точки в центральній частині Білорусі вимірюється в межах однієї-двох з половиною хвилин.