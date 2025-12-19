У Путина «из Днепропетровска» спросили, корда будет удар «Орешником»

Во время "Прямой линии" российского диктатора Владимира Путина через СМС-сообщения задали вопрос: "Вопрос из Днепропетровска: планируется ил повторный удар "Орешником" по военным объектам? Мы только за, просто скажите, когда!".

Удар "Орешника" по Днепру 21 ноября 2024 года

На что Путин ответил, что безопасность Союзного государства находится в надёжных руках и будет обеспечена.

"Ракетный комплекс "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Белоруссии", – ответил он.

Диктатор также признался, что смотрел в прямом эфире выступление Лукашенко на Всебелорусском собрании.

В местных каналах Днепра, комментируя скриншот с этим вопросом, пишут:

"Пропаганда хорошо работает, если такое хавают. Я уже не помню, когда Днепр был Днепропетровском".

"Там в вопросе дальше продолжение было, которое не напечатали: Это служба безопасности вашего банка, ваши транзакции под подозрением, продиктуйте 3 цифры на обратной стороне карты. Днепр он такой".

"Только если этот орешник прилетит конкретно в того кто это написал, тогда да".

"Вопрос из Москвы: планируется ли удар по кремлю?".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что для вычисления приблизительного времени подлета ракеты "Телеграф" использовало нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском. По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлетное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.