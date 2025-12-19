logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр У Путина «из Днепропетровска» спросили, корда будет удар «Орешником»
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина «из Днепропетровска» спросили, корда будет удар «Орешником»

У Путина спросили, корда по Днепру ударят «Орешником»

19 декабря 2025, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во время "Прямой линии" российского диктатора Владимира Путина через СМС-сообщения задали вопрос: "Вопрос из Днепропетровска: планируется ил повторный удар "Орешником" по военным объектам? Мы только за, просто скажите, когда!".

У Путина «из Днепропетровска» спросили, корда будет удар «Орешником»

Удар "Орешника" по Днепру 21 ноября 2024 года

На что Путин ответил, что безопасность Союзного государства находится в надёжных руках и будет обеспечена.

"Ракетный комплекс "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Белоруссии", – ответил он.

Диктатор также признался, что смотрел в прямом эфире выступление Лукашенко на Всебелорусском собрании.

В местных каналах Днепра, комментируя скриншот с этим вопросом, пишут:

"Пропаганда хорошо работает, если такое хавают. Я уже не помню, когда Днепр был Днепропетровском".

"Там в вопросе дальше продолжение было, которое не напечатали: Это служба безопасности вашего банка, ваши транзакции под подозрением, продиктуйте 3 цифры на обратной стороне карты. Днепр он такой".

"Только если этот орешник прилетит конкретно в того кто это написал, тогда да".

"Вопрос из Москвы: планируется ли удар по кремлю?".

У Путина «из Днепропетровска» спросили, корда будет удар «Орешником» - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что для вычисления приблизительного времени подлета ракеты "Телеграф" использовало нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском. По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлетное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости