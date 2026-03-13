У громаді на Дніпропетровщині більше не можуть ховати загиблих на рідній землі

Ситуація в Межівській громаді, що на Дніпропетровщині, досягла критичної межі: через постійні обстріли та небезпеку місцевих мешканців більше неможливо ховати на території селищної ради. Днями громада була змушена провести церемонії прощання одразу із сімома своїми жителями у Павлограді.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Серед тих, кого провели в останню путь, — Віктор Філоненко, який став жертвою атаки російського дрона. Попрощатися з сином змогла лише його 88-річна мати, яка тепер залишилася абсолютно самотньою. Сім’я, що колись втекла від війни з Донецька, жила поблизу місцевого елеватора, який став постійною ціллю ворога.

Старенька згадує фатальний момент, коли її син просто пішов до криниці:

"Чоловік вийшов по воду і не повернувся. Як бахнуло, наче все піднялося вгору", — розповідає жінка про лютневі обстріли, коли в селище "летіло все, що тільки могло".

Для родини, яка вже одного разу залишила все на Донеччині, Межова була останнім прихистком, з якого вони просто не мали куди їхати.

Те, що громада втратила можливість навіть гідно поховати своїх людей вдома, є останнім сигналом про критичну небезпеку. Голова селищної ради вкотре звертається до жителів із проханням не ігнорувати загрозу. Коли рідна земля стає неможливою навіть для останнього спочинку, евакуація залишається єдиним шансом на порятунок.

