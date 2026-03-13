Ситуация в Межевской громаде на Днепропетровщине достигла критического предела: из-за постоянных обстрелов и опасности местных жителей больше невозможно прятать на территории поселкового совета. На днях община была вынуждена провести церемонии прощания с семью своими жителями в Павлограде.

Среди тех, кого провели в последний путь, — Виктор Филоненко, ставший жертвой атаки российского дрона. Проститься с сыном смогла лишь его 88-летняя мать, оставшаяся теперь совершенно одинокой. Семья, когда-то сбежавшая от войны из Донецка, жила вблизи местного элеватора, ставшего постоянной целью врага.

Старушка вспоминает роковой момент, когда ее сын просто пошел к колодцу:

"Мужчина вышел за водой и не вернулся. Как бахнуло, будто все поднялось вверх", — рассказывает женщина о февральских обстрелах, когда в поселок "летело все, что только могло".

Для семьи, которая уже однажды оставила все на Донетчине, Межевая была последним убежищем, из которого они просто некуда ехать.

То, что громада лишилась возможности даже достойно похоронить своих людей дома, является последним сигналом о критической опасности. Глава поселкового совета в очередной раз обращается к жителям с просьбой не игнорировать угрозу. Когда родная земля становится невозможной даже для последнего упокоения, эвакуация остается единственным шансом на спасение.

