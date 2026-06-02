В Днепре растет количество жертв: из-под завалов достали 8-летнего мальчика

Количество погибших в результате ночной атаки РФ на Днепропетровщину возросло до 12, среди них двое детей. Пострадавших уже 37. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексей Ганжа.

Удар по Днепропетровской области.

Тела женщины и 8-летнего мальчика спасатели достали из-под руин истерзанной врагом четырехэтажки в Днепре. Сейчас количество жертв российской атаки возросло до 12.

Ранее из-под завалов удалось поднять тело ребенка 2023 года рождения.

По данным властей, в больницах остаются 22 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии. У пострадавших фиксируют осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.

Среди раненых – четверо детей: мальчики 6 и 16 лет и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одна 14-летняя девочка проходит амбулаторное лечение.

В самом Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.

В городе погибли шесть человек, 33 — ранены. В тяжелом состоянии — 22-летний парень и 71-летняя женщина.

В Каменском повреждены админздание и многоквартирные дома, три человека получили ранения — 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под ударом оказались райцентр, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады — повреждены многоквартирные и частные дома.

На Синельниковщине россияне целились по Васильковской громаде, где загорелось здание, которое не эксплуатируется. На Криворожье враг бил по Апостоловской громаде — там возник пожар.

