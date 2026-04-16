У Дніпрі зафіксовано потужний вибух та задимлення (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Близько 19:30 у Дніпрі було чутно потужний вибух. Цьому передувала оперативна інформація від Повітряних сил ЗСУ та профільних моніторингових каналів, які закликали мешканців негайно пройти до укриттів через загрозу балістичного удару з території тимчасово окупованого Криму.

За попередніми даними з місця подій, у місті спостерігається задимлення та почалася пожежа.

Окрім ракетної небезпеки, ситуація залишається напруженою через активність ворожої безпілотної авіації. Повідомляється, що у повітряному просторі зафіксовано рух безпілотника:

"Крім того, у напрямку Дніпра направляється БПЛА, ймовірно розвідувальний "Орлан-10", який може наводити наступні балістичні удари".

Громадян просять не нехтувати власною безпекою, залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги та утриматися від публікації кадрів з місць ймовірних прильотів.

