В Днепре зафиксирован мощный взрыв и задымление (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Около 19:30 в Днепре был слышен мощный взрыв. Этому предшествовала оперативная информация от Воздушных сил ВСУ и профильных мониторинговых каналов, призывающих жителей немедленно пройти в укрытия из-за угрозы баллистического удара с территории временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным с места событий, в городе наблюдается задымление и начался пожар.

Кроме ракетной опасности ситуация остается напряженной из-за активности вражеской беспилотной авиации. Сообщается, что в воздушном пространстве зафиксировано движение беспилотника:

"Кроме того, в направлении Днепра направляется БПЛА, вероятно, разведывательный "Орлан-10", который может наводить следующие баллистические удары".

Граждан просят не пренебрегать собственной безопасностью, оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и удержаться от публикации кадров с мест вероятных прилетов.

Информация обновляется.



