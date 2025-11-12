logo_ukra

Дніпро
У Дніпрі вчителька на уроці заявила, чому почалася війна, після чого звільнилася

Мама учня однієї зі шкіл Дніпра поскаржилася на вчительку, яка розповідала наративи РФ на уроках

12 листопада 2025, 17:22
У школі №23 Дніпра вчителька на уроці заявила, що "війна почалася, бо українці 8 років бомбили росіян на Донбасі". Про це повідомила мама одного з учнів. Батьки вже звернулися до правоохоронців і вимагають розслідування.

У місцевих ЗМІ зазначають, що школа №23 — одна з центральних і найпрестижніших шкіл міста.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради перевіряють інформацію про висловлювання вчительки ліцею №23.

"Інформація, поширена в соціальних мережах щодо висловлювань учительки полімовного ліцею №23 "Соборний" міста Дніпра, наразі перевіряється. Після появи публікацій у мережі педагог подала заяву про звільнення за власним бажанням.

Усі відповідні органи проінформовані. Ситуація перебуває під контролем і перевіряється у встановленому порядку. Очікуємо на офіційну заяву компетентних органів.

Освітній процес у школах міста здійснюється відповідно до державних стандартів і спрямований на формування поваги до України, її законів та громадян", – наголошують у департаменті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "в Україні зростатиме кількість прибічників миру на умовах Росії попри “заляканість” суспільства". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що ця заява не відповідає дійсності.



