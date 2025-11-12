В школе №23 Днепра учительница на уроке заявила, что "война началась, потому что украинцы 8 лет бомбили россиян на Донбассе". Об этом сообщила мама одного из учащихся. Родители уже обратились к правоохранителям и требуют расследования.

В Днепре учительница на уроке заявила, почему началась война, после чего уволилась

В местных СМИ отмечают, что школа №23 — одна из центральных и престижных школ города.

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета проверяют информацию о высказываниях учительницы лицея №23.

"Информация, распространенная в социальных сетях относительно высказываний учительницы полиязыкового лицея №23 "Соборный" города Днепра, проверяется. После появления публикаций в сети педагог подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Все соответствующие органы проинформированы. Ситуация находится под контролем и проверяется в установленном порядке. Ожидаем официальное заявление компетентных органов.

Образовательный процесс в школах города осуществляется в соответствии с государственными стандартами и направлен на формирование уважения к Украине, ее законам и гражданам", – отмечают в департаменте.

