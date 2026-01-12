У Дніпрі в одному з супермаркетів АТБ стався конфлікт між місцевою мешканкою та охоронцем закладу. Біля входу до магазину від холоду грілася собака. Люди постелили їй килимок, дали воду та їжу. Тварина нікому не заважала.

У Дніпрі в АТБ не пускали собаку під час морозу: люди обурені

Згодом охоронник почав виганяти собаку з приміщення. Це викликало обурення відвідувачів: люди закликали залишити тварину, адже на вулиці зараз несприятлива погода.

Ситуація спричинила суперечку прямо біля входу до магазину.

Жінка, яка знімала усе на відео зазначила, що у співробітників магазину немає серця, що вони можуть виставити тварину на вулицю, проте у коментарях до відео жінці запропонували забрати тварину до себе додому або відвести її до притулку, якщо вона переймається її долею.

У мережі АТБ згодом дали офіційний коментар щодо цього інциденту.

У компанії заявили, що поділяють цінності гуманного ставлення до тварин, однак наголосили: відповідно до санітарно-гігієнічних норм перебування тварин у приміщеннях продуктових магазинів заборонене.

Працівники торговельних закладів зобов’язані діяти виключно в межах інструкцій і чинного законодавства.

В АТБ підкреслили, що не підтримують жорстоке чи байдуже ставлення до безпритульних тварин, а питання їхнього захисту та тимчасового прихистку належать до компетенції муніципальних, ветеринарних служб і профільних громадських організацій.

Компанія закликала містян у подібних ситуаціях звертатися до відповідних служб, аби допомога тваринам була законною та ефективною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у передмісті Львова собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварина кілька годин пролежала на морозі без допомоги, а згодом померла.