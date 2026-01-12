logo

Днепр В Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены
В Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены

В сети АТБ прокомментировали ситуацию с собакой, которую горожанка пустила погреться в магазин

12 января 2026, 18:30
Автор:
Недилько Ксения

В Днепре в одном из супермаркетов АТБ произошел конфликт между местной жительницей и охранником заведения. У входа в магазин от холода грелась собака. Люди постелили ей коврик, дали воду и еду. Животное никому не мешало.

В Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены

В Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены

Впоследствии охранник стал выгонять собаку из помещения. Это вызвало возмущение посетителей: люди призывали оставить животное, ведь на улице сейчас неблагоприятная погода.

Ситуация вызвала спор прямо у входа в магазин.

Женщина, которая снимала все на видео, отметила, что у сотрудников магазина нет сердца, что они могут выставить животное на улицу, однако в комментариях к видео женщине предложили забрать животное к себе домой или отвести его в приют, если она так прониклась его судьбой.

В Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены - фото 2

В сети АТБ позже дали официальный комментарий по данному инциденту.

В компании заявили, что разделяют ценности гуманного отношения к животным, однако отметили: в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами пребывания животных в помещениях продуктовых магазинов запрещено.

Работники торговых заведений обязаны действовать исключительно в пределах инструкций и действующего законодательства.

В АТБ подчеркнули, что не поддерживают жестокое или безразличное отношение к бездомным животным, а вопросы их защиты и временного убежища относятся к компетенции муниципальных, ветеринарных служб и профильных общественных организаций.

Компания призвала горожан в подобных ситуациях обращаться в соответствующие службы, чтобы помощь животным была законной и эффективной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в пригороде Львова собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное несколько часов пролежало на морозе без помощи, а впоследствии умерло.



