Сьогодні о 14:40 на вулиці Калиновій м. Дніпра під час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив ножові поранення двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У Дніпрі сталася стрілянина між місцевими та ТЦК: що каже поліція

Повідомляється, що для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря.

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2", – зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Рівненщині сталася сутичка місцевих жителів із військовослужбовцями ТЦК та СП, під час якої співробітник ТЦК розпорошив газовий балончик в обличчя жінки, яка тримала малу дитину на руках. До цього цей же співробітник штовхав літню жінку. Відео інциденту опублікував блогер Ігор Лаченков.

У Рівненському ОТЦК та СП прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що цивільні особи перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців ТЦК та СП під час дії правового режиму воєнного стану на території України.

"Вважаємо за необхідне зазначити, що втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше – безвідповідально! Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян. Особливо цинічним є прикривання дітьми як щитом від закону. Це не прояв материнського інстинкту, а свідома спроба уникнення відповідальності, що порушує не лише закон, а й моральний порядок. Захист своєї родини – це служіння державі, а не уникнення обов’язку", – наголосили у відомстві, зауваживши, що дії їх співробітників були законними.