В Днепре произошла стрельба между местными и ТЦК: что говорит полиция
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре произошла стрельба между местными и ТЦК: что говорит полиция

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства ранения двух военнослужащих ТЦК

25 декабря 2025, 17:53
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня в 14:40 на улице Калиновой г. Днепра во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В Днепре произошла стрельба между местными и ТЦК: что говорит полиция

Сообщается, что для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

"В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2", – отмечают правоохранители.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Ровенщине произошла стычка местных жителей с военнослужащими ТЦК и СП, во время которой сотрудник ТЦК распылил газовый баллончик в лицо женщины, которая держала маленького ребенка на руках. До этого этот же сотрудник толкал пожилую женщину. Видео инцидента опубликовал блогер Игорь Лаченков.

В Ровенском ОТЦК и СП прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что гражданские лица препятствовали исполнению обязанностей военнослужащих ТЦК и СП во время действия правового режима военного положения на территории Украины.

"Считаем необходимым отметить, что вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут представлять опасность для детей, по меньшей мере – безответственно! Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан. Особенно циничным является прикрытие детьми как щитом от закона. Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка ухода от ответственности, нарушающая не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи – это служение государству, а не избегание долга", – отметили в ведомстве, заметив, что действия их сотрудников были законными.



