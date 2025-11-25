В Днепре прогремели взрывы: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем в Днепре и области раздалась воздушная тревога, связанная с угрозой поражения ударными БПЛА. Позже стало известно, что это, скорее всего, разведывательные дроны врага. По данным мониторинговых каналов, один залетел со стороны северо-востока, другой кружил около юга Днепра.

В Днепре раздались взрывы: что известно

В результате работы ПВО дрон был сбит, однако в местных каналах сообщают, что в результате падения обломков был поврежден частный дом и травмирована женщина с ребенком.

Пока официальной информации об этом инциденте нет.

ОБНОВЛЕНО: Из-за падения обломков БПЛА пострадали женщина и ребенок в Приднепровске, сообщают местные телеграм-каналы.

Обе находятся в тяжелом состоянии: у женщины оторвана нога, ребенок получил осколочное ранение лица.

Медики борются за их жизнь, ребенок уже госпитализирован.

ОФИЦИАЛЬНО: Владислав Гайваненко, и.о. начальника ДнепрОВА: "В Днепре в результате атаки БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу. Повреждены четырехэтажка и линия электропередач".

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук: "В Днепровском районе в результате атаки БпЛА ранения получила 21-летняя женщина и 4-летняя девочка. Врачи оказывают им помощь".

Еще раз обращаюсь ко всем жителям нашей области. Во время воздушной тревоги – укрытие или правило двух стен. Не оставайтесь на улице".

Борис Филатов, днепровский городской голова: "В общей сложности в Днепре после очередной вражеской атаки повреждены 4 дома. Там выбило около 150 окон.

На месте работают соответствующие службы, благотворители и комиссия Левобережной администрации.

Спасибо всем, кто сейчас рядом и помогает людям.

Также состояние раненой женщины врачи оценивают как тяжелое. Пострадал ребенок в состоянии средней тяжести".

Владислав Гайваненко: "21-летняя женщина, раненая в Днепре, тяжелая. Рядом с ней врачи. Они делают все возможное.

Девочка 4 лет также госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести".



