В Днепре прогремели взрывы: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Недилько Ксения
Сегодня днем в Днепре и области раздалась воздушная тревога, связанная с угрозой поражения ударными БПЛА. Позже стало известно, что это, скорее всего, разведывательные дроны врага. По данным мониторинговых каналов, один залетел со стороны северо-востока, другой кружил около юга Днепра.
В Днепре раздались взрывы: что известно
В результате работы ПВО дрон был сбит, однако в местных каналах сообщают, что в результате падения обломков был поврежден частный дом и травмирована женщина с ребенком.
Пока официальной информации об этом инциденте нет.
ОБНОВЛЕНО: Из-за падения обломков БПЛА пострадали женщина и ребенок в Приднепровске, сообщают местные телеграм-каналы.
Обе находятся в тяжелом состоянии: у женщины оторвана нога, ребенок получил осколочное ранение лица.
Медики борются за их жизнь, ребенок уже госпитализирован.
ОФИЦИАЛЬНО: Владислав Гайваненко, и.о. начальника ДнепрОВА: "В Днепре в результате атаки БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу. Повреждены четырехэтажка и линия электропередач".
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук: "В Днепровском районе в результате атаки БпЛА ранения получила 21-летняя женщина и 4-летняя девочка. Врачи оказывают им помощь".
Еще раз обращаюсь ко всем жителям нашей области. Во время воздушной тревоги – укрытие или правило двух стен. Не оставайтесь на улице".
Борис Филатов, днепровский городской голова: "В общей сложности в Днепре после очередной вражеской атаки повреждены 4 дома. Там выбило около 150 окон.
На месте работают соответствующие службы, благотворители и комиссия Левобережной администрации.
Спасибо всем, кто сейчас рядом и помогает людям.
Также состояние раненой женщины врачи оценивают как тяжелое. Пострадал ребенок в состоянии средней тяжести".
Владислав Гайваненко: "21-летняя женщина, раненая в Днепре, тяжелая. Рядом с ней врачи. Они делают все возможное.
Девочка 4 лет также госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести".