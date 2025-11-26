logo_ukra

Головна Новини Регіони Дніпро У Дніпрі «накрили» діяльність «офісників»
commentss НОВИНИ Всі новини

У Дніпрі «накрили» діяльність «офісників»

Прокуратура продовжує системно ліквідовувати шахрайські кол-центри, що маскуються під фінансові сервіси й обкрадають громадян

26 листопада 2025, 15:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Дніпрі прокурори Лівобережної окружної прокуратури викрили мережу таких майданчиків. Їхні учасники представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито "захисний" мобільний додаток. Після інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували кошти на підставні рахунки та знімали їх через довірених осіб. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора.

Під час обшуків вилучено понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, гроші, а також предмет, схожий на автомат, і патрони направлені на експертизу. За попередніми даними, у кол-центрах працювало до 90 осіб.

У Дніпрі «накрили» діяльність «офісників» - фото 2

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюють усіх причетних та ідентифікують потерпілих.

Зазначається, що лише за останні місяці прокурори спільно з правоохоронцями України та міжнародними партнерами зупинили роботу 277 шахрайських кол-центрів у різних регіонах. Такі групи діяли як повноцінний бізнес: офіси, менеджери, навчання персоналу, "скрипти" дзвінків, підготовлені бази, підроблені сайти та документи. Використовували навіть deepfake-дзвінки, щоб виманювати гроші у громадян України, ЄС і Центральної Азії.

Організаторам та виконавцям уже повідомлено про підозру. Частина — під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пенсіонерка з Рівного опинилася в центрі нової хвилі шахрайства, коли спробувала оформити нібито державну "єПідтримку".                                                                               



