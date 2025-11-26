logo

Главная Новости Регионы Днепр В Днепре «накрыли» деятельность «офисников»
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре «накрыли» деятельность «офисников»

Прокуратура продолжает системно ликвидировать мошеннические колл-центры, которые маскируются под финансовые сервисы и обворовывают граждан

26 ноября 2025, 15:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Днепре прокуроры Левобережной окружной прокуратуры разоблачили сеть таких площадок. Их участники представлялись работниками службы безопасности банков и убеждали граждан установить якобы "защитное" мобильное приложение. После установки они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, переводили средства на подставные счета и снимали их через доверенных лиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

В ходе обысков изъято более 150 единиц техники, SIM-карты, черновые записи, деньги, а также предмет, похожий на автомат, и патроны направлены на экспертизу. По предварительным данным, в колл-центрах работало до 90 человек.

Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливают всех причастных и идентифицируют потерпевших.

Отмечается, что только за последние месяцы прокуроры совместно с правоохранителями Украины и международными партнерами остановили работу 277 мошеннических колл-центров в разных регионах. Такие группы действовали как полноценный бизнес: офисы, менеджеры, обучение персонала, скрипты звонков, подготовленные базы, поддельные сайты и документы. Использовали даже deepfake-звонки, чтобы выманивать деньги у граждан Украины, ЕС и Центральной Азии.

Организаторам и исполнителям уже доложено о подозрении. Часть – под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пенсионерка из Ровно оказалась в центре новой волны мошенничества, когда попыталась оформить якобы государственную "Еподдержку".



