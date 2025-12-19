У Чечелівському районі міста Дніпро сталася бійка між мешканцями та енергетиками. Про це повідомили в ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія".

У Дніпрі люди побили енергетиків: що сталося

Повідомляється, що деякі будинки на вулиці Академіка Янгеля були підключені на одній лінії з критичною інфраструктурою, через що не відключалися за графіками, як усі мешканці міста. Проте наразі енергетики почали вручну вимикати ці будинки, разом з групою 5.2, до якою ці будинки належать, що не сподобалося мешканцям цих будинків.

"Шановні споживачі, повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі. На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2", – наголошують в енергокомпанії.

Там наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їхнім мешканцям якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста.

"Також попереджаємо мешканців будинків, які здійснювали ці напади, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України", – додали в "ЦЕК".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури, де не вимикають світло, знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

В уряді провели нараду з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення про ревізію таких списків. Це має вплинути на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей та промисловості, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.