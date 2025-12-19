В Чечелевском районе города Днепр произошла потасовка между жителями и энергетиками. Об этом сообщили в ЧАО "ПЭЭМ "Центральная энергетическая компания".

В Днепре люди избили энергетиков: что произошло

Сообщается, что некоторые дома на улице Академика Янгеля были подключены на одной линии с критической инфраструктурой, поэтому не отключались по графику, как все жители города. Однако энергетики начали вручную выключать эти дома, вместе с группой 5.2, к которой эти дома принадлежат, что не понравилось жителям этих домов.

"Уважаемые потребители, сообщаем, что во время исполнения служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", на нее совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля, которые ранее не отключались из-за пребывания на линии с критической инфраструктурой, а теперь отключаются в ручном режиме. К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли за собой значительную задержку возобновления электроснабжения подочереди 5.2", – подчеркивают в энергокомпании.

Там подчеркнули, что пребывание домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет их жителям какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.

"Также предупреждаем жильцов домов, которые совершали эти нападения, что материалы переданы в Национальную полицию для открытия уголовного внедрения в соответствии с действующим законодательством Украины", – добавили в ЦЭК.

