У Дніпрі лунали потужні вибухи: ворог вдарив балістикою
У Дніпрі лунали потужні вибухи: ворог вдарив балістикою

Окупанти вдарили балістикою по Дніпру

3 листопада 2025, 10:35
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні о 4 ранку окупанти завдали ударів по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами. Повітряну тривогу було оголошено о 03:55, а вже через п’ять хвилин у містах пролунали потужні вибухи. Люди не встигли спуститися до укриттів, а прокинулися через звуки ударів.

Вже зранку т.в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що агресор вдарив по Дніпру ракетами.

"Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома", – зауважив очільник області.

Крім того, по Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.

До лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей.

Захисники неба збили на Дніпропетровщині 2 БпЛА, повідомили в ПвК.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська продовжують атакувати українські території, завдаючи комбінованих ударів по тилових районах. 1 листопада під ворожий вогонь потрапили кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед них також військовослужбовці Збройних Сил України.

Як повідомило угруповання військ "Схід", російські війська застосували ракети та безпілотники для ударів по Дніпропетровській області, зокрема потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. 

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", — повідомили у пресслужбі угруповання військ "Схід". В угрупованні зазначили, що наразі працюють правоохоронні органи та військові інспектори, які з’ясовують усі обставини події. 



