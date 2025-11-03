Сегодня в 4 утра оккупанты нанесли удары по Днепру и Запорожью баллистическими ракетами. Воздушная тревога была объявлена в 03:55, а уже через пять минут в городах раздались мощные взрывы. Люди не успели спуститься к укрытиям, а проснулись из-за звуков ударов.

В Днепре раздавались мощные взрывы: враг ударил баллистикой

Уже утром в.и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что агрессор ударил по Днепру ракетами.

"Избитое предприятие. Возник пожар, его потушили. Пострадал 37-летний мужчина. Будет лечиться дома", – отметил глава области.

Кроме того, по Никополю русская армия применяла артиллерию и FPV-дроны.

К врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне – 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Всего в течение вчерашнего дня в городе пострадали четыре человека.

Защитники неба сбили в Днепропетровской области 2 БпЛА, сообщили в ВК.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска продолжают атаковать украинские территории, нанося комбинированные удары по тыловым районам. 1 ноября во вражеский огонь попали несколько общин Днепропетровской области. В результате обстрела погибли и ранены, среди них также военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила группировка войск "Восток", российские войска применили ракеты и беспилотники для ударов по Днепропетровской области, в том числе страдали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", — сообщили в пресс-службе группировки войск "Восток". В группировке отметили, что работают правоохранительные органы и военные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.