Дніпро У Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ стрімко зросла: деталі
НОВИНИ

У Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ стрімко зросла: деталі

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рятувальники виявили тіла трьох людей, але операція все ще продовжується

8 листопада 2025, 13:05
Автор:
Кравцев Сергей

Внаслідок нічної комбінованої атаки російських загарбників містом Дніпро кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ стрімко зросла: деталі

Загиблі у Дніпрі. Фото: з відкритих джерел

"Дуже стисло. Як я і писав уночі. Поки не буде закінчено рятувальну операцію, на жаль, кількість жертв зростатиме. Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти", — повідомив Філатов.

За його словами, у будинку доведеться демонтувати два під'їзди.

Зазначимо, у ніч на 8 листопада російський ударний дрон потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку у Дніпрі. Вибух стався після другої години ночі і спричинив часткову руйнацію будівлі – знищено кілька квартир з четвертого по шостий поверх. Зайнялося відразу кілька приміщень, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС України.

Під час розбирання завалів надзвичайники врятували 28 людей, серед них п'ятеро дітей. На жаль, у квартирі на п'ятому поверсі тоді рятувальники виявили загиблу жінку. За медичною допомогою звернулися десять постраждалих, зокрема двоє дітей. Шестеро людей, серед них одну дитину, госпіталізували.                   

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу . Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, а потім зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинжал".




Джерело: https://t.me/borys_filatovv/2878
