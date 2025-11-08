logo

В Днепре количество погибших из-за атаки РФ стремительно возросло: детали
В Днепре количество погибших из-за атаки РФ стремительно возросло: детали

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что спасатели обнаружили тела троих людей, но операция все еще продолжается

8 ноября 2025, 13:05
Автор:
Кравцев Сергей

В результате ночной комбинированной атаки российских захватчиков по городу Днепр количество погибших увеличилось до трех человек. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре количество погибших из-за атаки РФ стремительно возросло: детали

Погибшие в Днепре. Фото: из открытых источников

"Очень сжато. Как я и писал ночью. Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже 3 человека погибло, еще одного не могут найти", — сообщил Филатов.

По его словам, в доме придется демонтировать два подъезда.

Отметим, в ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.

Во время разборки завалов чрезвычайники спасли 28 человек, среди них – пятеро детей. К сожалению, в квартире на пятом этаже тогда спасатели обнаружили погибшую женщину. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, в том числе двое детей. Шестерых человек, среди них одного ребенка, госпитализировали.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".




Источник: https://t.me/borys_filatovv/2878
