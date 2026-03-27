В Днепре из-за нападения собаки ребенку ампутировали ногу: что будет владелице животного
В Днепре из-за нападения собаки ребенку ампутировали ногу: что будет владелице животного

Трагедия на Днепропетровщине: владелице собаки, из-за нападения которой ребенок потерял ногу, объявлено подозрение

27 марта 2026, 17:22
Слобожанская окружная прокуратура официально сообщила о подозрении жители одного из сел Днепровского района. Женщину обвиняют в неосторожном тяжком телесном повреждении (ст. 128 УК Украины) после того, как ее собака изуродовала 13-летнюю школьницу.

Иллюстративное фото

По версии следствия событие произошло 4 марта 2026 года. Ребенок возвращался с занятий, когда на него набросилось вырвавшееся из двора животное. Последствия нападения оказались роковыми для здоровья девочки. "В результате нападения девочка получила тяжелые телесные повреждения и была немедленно госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, ей ампутировали ногу", — отмечают в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что владелица содержала животное, принадлежащее к породам, нуждающимся в усиленном контроле и особых мерах безопасности. Несмотря на это, женщина не обеспечила надлежащую изоляцию кобеля на территории своего домовладения. Более того, выяснилось, что это не первый случай бесконтрольного выгула хищника.

"Установлено, что раньше собака неоднократно покидала территорию двора, создавая опасность для окружающих", — отмечают в прокуратуре, указывая на системное пренебрежение правилами содержания опасных животных.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная хмельницкая блогерша Елена Мандзюк сообщила о болезненной потере — гибели своей собаки по кличке Рея. Женщина убеждена, что животное намеренно отравили, и связывает этот инцидент с длительным преследованием из-за его общественной деятельности.



