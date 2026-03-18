У центрі Дніпра міг статися теракт: що відомо

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабному теракту, який російські спецслужби планували здійснити у Дніпрі. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агентку РФ, яка готувала вибух у велелюдному місці прифронтового міста.

Центр Дніпра

Слідство встановило, що затриманою виявилася мешканка Житомирщини з наркотичною залежністю. Її завербували через Телеграм-канал, де вона шукала "легкий заробіток". За вказівкою кураторів жінка прибула до Дніпра, орендувала квартиру та з підручних засобів змонтувала саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Бомбу планували активувати дистанційно. Як зазначають у СБУ: "для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів". Зловмисниця вже сховала пристрій у рюкзак і чекала фінальної команди щодо конкретної локації в центрі міста.

Спецпризначенці затримали фігурантку "на гарячому" безпосередньо в орендованому помешканні. Під час обшуків було вилучено готову до використання вибухівку та смартфон із доказами листування з ворогом.

Наразі жінці повідомлено про підозру за фактом готування до терористичного акту. "Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — повідомили в пресслужбі СБУ. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

