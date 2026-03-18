В центре Днепра мог произойти теракт: что известно

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабный теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Днепре. Благодаря действиям на опережение стражи порядка задержали агентку РФ, которая готовила взрыв в многолюдном месте прифронтового города.

Центр Днепра

Следствие установило, что задержанной оказалась жительница Житомирской области с наркотической зависимостью. Ее завербовали через Телеграмм-канал, где она искала "легкий заработок". По указанию кураторов женщина прибыла в Днепр, арендовала квартиру и из подручных средств смонтировала самодельное взрывное устройство (СВУ).

Бомбу планировали активировать дистанционно. Как отмечают в СБУ: "Для дистанционного подрыва фигурантка снарядила бомбу мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов". Злоумышленница уже спрятала устройство в рюкзак и ждала финальной команды по конкретной локации в центре города.

Спецназовцы задержали фигурантку "на горячем" непосредственно в арендованном доме. Во время обысков была изъята готовая к использованию взрывчатка и смартфон с поличным с врагом.

Женщине сообщено о подозрении по факту готовки к террористическому акту. "Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в пресс-службе СБУ. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

