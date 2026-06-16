Трагедія в Нікополі: ворожий FPV-дрон влучив у цивільних на дорозі, загинули троє людей

Російська армія вчинила черговий кривавий злочин проти мирного населення Дніпропетровщини, атакувавши прифронтове місто Нікополь. Внаслідок прицільного використання ворогом ударного безпілотного апарату загинули троє цивільних громадян.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Троє людей загинули – росіяни атакували Нікополь", — офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, підтвердивши черговий факт терору проти беззбройних людей.

За інформацією керівника регіону, підлі підрозділи окупантів застосували сучасне озброєння безпосередньо по цивільній інфраструктурі.

"Ворог поцілив FPV-дроном по людях, — деталізував обставини трагедії голова ОВА, зазначаючи, що під удар потрапили беззахисні жителі, — які пересувалися дорогою".

Цей жорстокий напад забрав життя членів однієї родини — на місці вибуху загинули 87-річна матір та її 51-річний син. Пошук інформації про ще одну жертву цього воєнного злочину наразі триває. Олександр Ганжа додав, що особу третьої загиблої людини в даний момент оперативно встановлюють працівники правоохоронних органів, які працюють на місці події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія нарощує інтенсивність бойових дій у Донецькій області, намагаючись прорвати українську лінію оборони та розвинути успіх у бік Добропілля. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом останніх 24 годин на лінії зіткнення було зафіксовано 72 штурмові операції з боку загарбників.