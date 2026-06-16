Трагедия в Никополе: вражеский FPV-дрон попал в гражданских на дороге, погибли три человека

Российская армия совершила очередное кровавое преступление против мирного населения Днепропетровщины, атаковав прифронтовый город Никополь. В результате прицельного использования врагом ударного беспилотного аппарата погибли трое гражданских людей.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Три человека погибли – россияне атаковали Никополь", — официально сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, подтвердив очередной факт террора против безоружных людей.

По информации руководителя региона, подлые подразделения окупантов применили современное вооружение непосредственно по гражданской инфраструктуре.

"Враг попал FPV-дроном по людям, — детализировал обстоятельства трагедии глава ОВА, отмечая, что под удар попали беззащитные жители — передвигавшиеся по дороге".

Это жестокое нападение унесло жизни членов одной семьи — на месте взрыва погибли 87-летняя мать и ее 51-летний сын. Поиск информации о еще одной жертве этого военного преступления продолжается. Александр Ганжа добавил, что личность третьего погибшего человека в данный момент оперативно устанавливают работники правоохранительных органов, работающие на месте происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия наращивает интенсивность боевых действий в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую линию обороны и развить успех в сторону Доброполья. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, за последние 24 часа на линии столкновения было зафиксировано 72 штурмовые операции со стороны захватчиков.