Трагедия в Кривом Роге: вражеский шахед попал в жилую многоэтажку, есть жертвы

Вечером, 12 мая, Кривой Рог снова оказался под вражеским ударом. В 19:44 председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о прямом попадании в гражданский объект — жилой дом.

По предварительным данным, в результате атаки погибшие и раненые жители. На месте происшествия начались работы по деблокированию людей и ликвидации последствий удара.

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию", — констатировал Александр Вилкул в своем срочном обращении.

Глава города не сдержал эмоций, комментируя очередной акт террора против мирного населения: "Твари — будьте прокляты!".

В настоящее время на месте трагедии работают все экстренные службы, медики и спасатели. Число пострадавших уточняется, городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Александр Ганжа, председатель ДнепрОВА в 20:02: "Два человека погибли. Враг атаковал Кривой Рог. Возник пожар. Последствия уточняются.

Александр Вилкул в 20:22: "Прямое попадание "шахеда" в жилой дом.

К сожалению двое погибших – мужчина 43 лет и женщина 65 лет.

Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку – на скорой уже эвакуировано в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.

Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий".

Информация обновляется.



