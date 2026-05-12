Трагедия в Кривом Роге: вражеский шахед попал в жилую многоэтажку, есть жертвы

Недилько Ксения
Вечером, 12 мая, Кривой Рог снова оказался под вражеским ударом. В 19:44 председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о прямом попадании в гражданский объект — жилой дом.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По предварительным данным, в результате атаки погибшие и раненые жители. На месте происшествия начались работы по деблокированию людей и ликвидации последствий удара.
"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию", — констатировал Александр Вилкул в своем срочном обращении.
Глава города не сдержал эмоций, комментируя очередной акт террора против мирного населения: "Твари — будьте прокляты!".
В настоящее время на месте трагедии работают все экстренные службы, медики и спасатели. Число пострадавших уточняется, городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Александр Ганжа, председатель ДнепрОВА в 20:02: "Два человека погибли. Враг атаковал Кривой Рог. Возник пожар. Последствия уточняются.
Александр Вилкул в 20:22: "Прямое попадание "шахеда" в жилой дом.
К сожалению двое погибших – мужчина 43 лет и женщина 65 лет.
Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку – на скорой уже эвакуировано в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.
Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий".
Информация обновляется.