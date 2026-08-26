logo_ukra

BTC/USD

78538

ETH/USD

2466.8

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Трагедія на шахті «Криворізька»: троє робітників розбилися внаслідок падіння з великої висоти
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія на шахті «Криворізька»: троє робітників розбилися внаслідок падіння з великої висоти

Смертельна аварія на шахті в Кривому Розі: через обрив підйомника загинули троє гірників

26 серпня 2026, 15:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Кривому Розі на вугільному підприємстві сталася масштабна аварія, яка призвела до людських жертв. На шахті "Криворізька" під час виконання робіт обірвалася спеціальна баддя, призначена для переміщення персоналу вертикальними стовбурами. Про це повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції та голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

Трагедія на шахті «Криворізька»: троє робітників розбилися внаслідок падіння з великої висоти

Ілюстративне фото

"Рятувальники спочатку виявили тіло одного загиблого", — повідомили представники поліції, коментуючи перебіг пошукової операції.

Одразу після цього фахівці продовжили пошуки ще двох працівників, які перебували під завалами чи на дні стовбура. За кілька годин їх також знайшли та доставили на поверхню без ознак життя. Жертвами інциденту стали троє гірників.

Причиною миттєвої смерті робітників став сильний удар від падіння вглиб шахти.

"Гірники отримали смертельні травми внаслідок падіння з висоти понад 40–50 метрів", — йдеться в повідомленнях.

Наразі на місці події працюють профільні експерти та правоохоронці, які з'ясовують технічні причини обриву підйомного механізму та перевіряють дотримання правил безпеки на виробництві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на російську атаку ударними дронами по Кривому Рогу, де під час удару по одному з найбільших торговельних центрів міста перебували сотні людей. За останніми даними, загинули 16 людей, ще понад 120 людей отримали поранення. Серед постраждалих виявилися 22 дитини.

У вечірньому зверненні Зеленський назвав атаку Росії цілеспрямованим і цинічним ударом по мирних мешканцях. Президент наголосив, що Росія завдала удару кількома хвилями дронів посеред білого дня, коли в торговельному центрі було багато людей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини