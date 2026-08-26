Трагедія на шахті «Криворізька»: троє робітників розбилися внаслідок падіння з великої висоти

У Кривому Розі на вугільному підприємстві сталася масштабна аварія, яка призвела до людських жертв. На шахті "Криворізька" під час виконання робіт обірвалася спеціальна баддя, призначена для переміщення персоналу вертикальними стовбурами. Про це повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції та голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

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"Рятувальники спочатку виявили тіло одного загиблого", — повідомили представники поліції, коментуючи перебіг пошукової операції.

Одразу після цього фахівці продовжили пошуки ще двох працівників, які перебували під завалами чи на дні стовбура. За кілька годин їх також знайшли та доставили на поверхню без ознак життя. Жертвами інциденту стали троє гірників.

Причиною миттєвої смерті робітників став сильний удар від падіння вглиб шахти.

"Гірники отримали смертельні травми внаслідок падіння з висоти понад 40–50 метрів", — йдеться в повідомленнях.

Наразі на місці події працюють профільні експерти та правоохоронці, які з'ясовують технічні причини обриву підйомного механізму та перевіряють дотримання правил безпеки на виробництві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на російську атаку ударними дронами по Кривому Рогу, де під час удару по одному з найбільших торговельних центрів міста перебували сотні людей. За останніми даними, загинули 16 людей, ще понад 120 людей отримали поранення. Серед постраждалих виявилися 22 дитини.

У вечірньому зверненні Зеленський назвав атаку Росії цілеспрямованим і цинічним ударом по мирних мешканцях. Президент наголосив, що Росія завдала удару кількома хвилями дронів посеред білого дня, коли в торговельному центрі було багато людей.