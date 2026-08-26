Трагедия на шахте «Криворожская»: трое рабочих разбились в результате падения с большой высоты

В Кривом Роге на угольном предприятии произошла масштабная авария, повлекшая человеческие жертвы. На шахте "Криворожская" во время выполнения работ оборвалась специальная бадья, предназначенная для перемещения персонала по вертикальным стволам. Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции и глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Иллюстративное фото

"Спасатели сначала обнаружили тело одного погибшего", — сообщили в полиции, комментируя ход поисковой операции.

Сразу после этого специалисты продолжили поиски еще двух работников, находившихся под завалами или на дне ствола. Через несколько часов их также нашли и доставили на поверхность без признаков жизни. Жертвами инцидента стали трое горняков.

Причиной мгновенной смерти рабочих стал сильный удар от падения в глубь шахты.

"Горняки получили смертельные травмы в результате падения с высоты более 40–50 метров", — говорится в собщениях.

На месте происшествия работают профильные эксперты и правоохранители, которые выясняют технические причины обрыва подъемного механизма и проверяют соблюдение правил безопасности на производстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на российскую атаку ударными дронами по Кривому Рогу, где во время удара по одному из крупнейших торговых центров города находились сотни людей. По последним данным, погибли 1 6 человек, еще более 12 0 человек получили ранения . Среди пострадавших оказались 22 ребенка.

В вечернем обращении Зеленский назвал атаку России целенаправленным и циничным ударом по мирным жителям. Президент подчеркнул, что Россия нанесла удар несколькими волнами дронов посреди белого дня, когда в торговом центре было много людей.