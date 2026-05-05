Стрельба во время вручения повесток в Днепре: что известно

В Днепре во время выполнения должностных обязанностей пострадали представители территориального центра комплектования. Инцидент произошел 4 мая 2026 года. Как сообщает Днепровский ОТЦК и СП, во время осуществления мероприятий по оповещению военнообязанный гражданин применил огнестрельное оружие против военнослужащих.

В результате агрессивных действий мужчины трое бойцов группы оповещения получили ранения. Злоумышленник оперативно задержан, сейчас с ним работает следственно-оперативная группа полиции.

Представители ТЦК призвали общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов:

"Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств. Просим не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования".

Отдельное внимание в заведении обратили на возможные манипуляции вокруг происшествия. В ТЦК подчеркнули, что видеоматериалы о якобы "нарушении прав", которые могут появиться в сети, следует тщательно проверять.

"Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью вражеской пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия", — предостерегают в ведомстве.

Гражданам, ставшим свидетелями конфликтов или имеющим жалобы на работу центров комплектования, советуют не совершать самосуд, а обращаться за официальными номерами:

Горячая линия Днепропетровского ОТЦК: 0800507089;

Командование Сухопутных войск: 0800301937.

Отметим, что военнослужащий и известный журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что действующий возрастной порог для призыва в ряды Вооруженных Сил завышен и требует немедленного пересмотра в сторону уменьшения.

По его мнению, военнообязанными должны становиться мужчины уже с 23 лет, а для юношей, не достигших 22-летнего возраста, следует ввести строгий запрет на пересечение государственной границы в направлении выезда. Свою жесткую позицию специалист аргументирует тем, что молодежь получает полный спектр гражданских прав, а значит, должна нести и соответствующую ответственность перед страной.