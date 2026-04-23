Стрілянина на вулиці в Дніпрі: озброєний чоловік застосував зброю серед житлових будинків

У Самарському районі Дніпра правоохоронці встановили особучоловіка, який спричинив переполох стріляниною на вулиці. Місцевий мешканець здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобер.

Як пояснив сам затриманий, на такий крок він пішов через агресивну поведінку тварин. За його словами, він "намагався налякати собак, які нападали на нього". Внаслідок інциденту ніхто не отримав поранень, тварини також не постраждали.

Співробітники поліції оперативно ідентифікували правопорушника. Наразі відомості про подію офіційно зафіксовані — їх внесли до журналу єдиного обліку. Триває перевірка обставин справи.

Тим часом, місцеві мешканці пишуть у соцмережах, що чоловік просто почав стріляти по тваринах, кои вони на нього не нападали, а після зауважень людей, вдягнув балаклаву та втік.

Довідка: Що таке пістолет Флобера?

Пістолет під патрон Флобера — це різновид зброї, призначений переважно для тренувальної та розважальної стрільби поза спеціальними тирами.

Особливість: Патрон Флобера не має порохового заряду. Постріл відбувається лише за рахунок детонації капсульного складу, який виштовхує маленьку свинцеву кульку.

Калібр: Найпоширенішим є калібр 4 мм.

Законодавство в Україні: Зброя калібру до 4 мм включно під патрон Флобера не вважається вогнепальною. Для її придбання та носіння не потрібен спеціальний дозвіл, якщо швидкість польоту кулі не перевищує встановлені норми. Однак використання такої зброї у громадських місцях або для залякування людей може потягнути за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Ефективність: Має низьку пробивну здатність, але може завдати травм при потраплянні в незахищені ділянки тіла (особливо очі).

