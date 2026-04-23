Стрельба на улице в Днепре: вооруженный мужчина применил оружие среди жилых домов

В Самарском районе Днепра правоохранители установили личность мужчины, который вызвал переполох стрельбой на улице. Местный житель произвел один выстрел в воздух из пистолета типа Флобер.

Человек, стрелявший на улицах Днепра. Фото: соцсети

Как объяснил сам задержанный, на такой шаг он пошел из-за агрессивного поведения животных. По его словам, он "пытался напугать нападавших на него собак". В результате инцидента никто не получил ранений, животные также не пострадали.

Сотрудники полиции оперативно идентифицировали правонарушителя. Сведения о событии официально зафиксированы — их внесли в журнал единого учета. Идет проверка обстоятельств дела.

Между тем, местные жители пишут в соцсетях, что мужчина просто начал стрелять по животным, которые они на него не нападали, а после замечаний людей, надел балаклаву и скрылся.

Что такое пистолет Флобера?

Пистолет под патрон Флобера — это разновидность оружия, предназначенная преимущественно для тренировочной и развлекательной стрельбы вне специальных тиров.

Особенность: Патрон Флобера не имеет порохового заряда. Выстрел происходит только за счет детонации капсульного состава, который выталкивает маленький свинцовый шарик.

Калибр: Самым распространенным является калибр 4 мм.

Законодательство в Украине: Оружие калибра до 4 мм включительно под патрон Флобера не считается огнестрельным. Для его приобретения и ношения не требуется специальное разрешение, если скорость полета пули не превышает установленные нормы. Однако использование такого оружия в общественных местах или для устрашения людей может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Эффективность: Обладает низкой пробивной способностью, но может нанести травмы при попадании в незащищенные участки тела (особенно глаза).

Ранее портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов публично подтвердил свою неизменную позицию по поводу недопустимости легализации короткоствольного оружия для гражданского населения. По его убеждению, бесконтрольное распространение вооружения не только не решает вопросы безопасности, но и создает новые риски для общества.