Страшный удар по Днепропетровщине: россияне уничтожили многодетную семью, среди шести погибших — трое детей

В ночь на 30 июля российские оккупационные войска совершили жестокую атаку баллистическими ракетами на пригород Кривого Рога. Вражеская ракета попала непосредственно в частный жилой дом в поселке Радушное Новопольской громады, где отдыхала большая семья. В результате прямого попадания и разрушения дома погибли по меньшей мере шесть человек. Среди жертв – трое несовершеннолетних детей. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются, а количество пострадавших уже достигло десяти человек.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ОВА

"Трагическая ночь для Криворожья, – сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, описывая масштабы ракетного террора. — В результате удара вражеской ракеты прямо в частный жилой дом погибли 6 человек — среди них трое детей и трое взрослых". Вилкул добавил, что под завалами до сих пор могут находиться люди, а сам обстрел является "очередным кровавым преступлением российских окупантов, которому не может быть прощения".

Жертвами этой атаки стала уважаемая многодетная семья Вороновых, которая воспитывала десятерых детей. Во время ракетного удара в доме находились родители — 47-летний Артем и 41-летняя Елена, а также семеро их детей и полуторагодовалый внук, чей отец сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины. Оккупанты убили родителей и троих детей: мальчиков в возрасте 11 и 17 лет, а также 6-летнюю девочку. Из-за страшной силы взрыва некоторых жертв придется идентифицировать с помощью генетической экспертизы. Единственным, кого удалось откопать живым из-под обломков дома, стал семейный пес Рокки.





Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил информацию о большом количестве раненых в громаде и рассказал о состоянии госпитализированных. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших жителей.





По словам главы ОВА, в общей сложности ранены 10 человек, среди которых есть дети. "84-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, — отметил Ганжа, добавив данные о других доставленных в больницы, — 49-летняя женщина, мальчики 6 и 15 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести". Чиновник уточнил, что в результате взрыва два дома стерты с лица земли полностью, еще пять существенно повреждены, а пожары, вспыхнувшие на месте попадания, оперативно потушили подразделения ГСЧС. В связи с ужасной гибелью людей пятница, 31 июля, в Кривом Роге официально объявлена днем траура.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Львову. В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения и городская инфраструктура. По последним данным, количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть дети, а спасатели продолжают поиск людей под завалами.