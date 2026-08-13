Стало відомо, хто допомагав росіянам розбивати Дніпро

Служба безпеки України заблокувала діяльність ще двох учасників розвідувального осередку ФСБ, які займалися наведенням ворожих повітряних атак на Дніпро. Затриманими виявилися близькі родичі — матір та брат — тієї самої російської агентки, яку правоохоронці викрили та знешкодили ще на початку літа.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Слідчі встановили, що саме затримана раніше жінка втягнула свою родину у протиправну діяльність. Спільними зусиллями вони шпигували за оборонно-промисловими комплексами міста, по яких російське командування планувало масовані комбіновані обстріли.

"Для цього фігуранти обходили периметр режимних об’єктів, — розповіли у пресслужбі СБУ, описуючи методи роботи зрадників, — та позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на гугл-картах".

Крім фіксації координат діючих підприємств, зловмисники виконували роль так званих "оцінювачів". Вони виїжджали на місця руйнувань після російських ракетних та дронових ударів, фіксували наслідки та передавали звіти кураторам для проведення повторних або додаткових атак на обласний центр.





Після того як спецслужби викрили та заарештували організаторку сімейної схеми, її мати та брат на деякий час припинили активність. Проте згодом родичі самостійно відновили контакт із представником російської спецслужби, щоб продовжити шпигунську роботу.

"Співробітники СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність її спільників, — наголосили у відомстві, — і затримали їх".

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів оперативники вилучили смартфони, які використовувалися для збору інформації та прямого зв'язку з російським куратором. Затриманим уже офіційно оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу — тепер зрадникам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська у межах майбутньої повітряної кампанії проти української енергосистеми можуть суттєво розширити перелік цілей і розпочати масовані удари по газових об'єктах. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.