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Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр

Обходили заводы и рисовали карты для врага: контрразведка обезвредила еще двух участников агентурной сети

13 августа 2026, 12:30
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Недилько Ксения

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность еще двух участников разведывательного центра ФСБ, которые занимались наведением вражеских воздушных атак на Днепр. Задержанными оказались близкие родственники – мать и брат – той самой российской агентки, которую правоохранители разоблачили и обезвредили еще в начале лета.

Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Следователи установили, что именно задержанная женщина втянула свою семью в противоправную деятельность. Совместными усилиями они шпионили за оборонно-промышленными комплексами города, по которым российское командование планировало массированные комбинированные обстрелы.

"Для этого фигуранты обходили периметр режимных объектов, — рассказали в пресс-службе СБУ, описывая методы работы предателей, — и обозначали геолокацию производственных цехов и логистических складов на гугл-картах".

Помимо фиксации координат действующих предприятий злоумышленники выполняли роль так называемых "оценщиков". Они выезжали на места разрушений после российских ракетных и дроновых ударов, фиксировали последствия и передавали отчеты кураторам для повторных или дополнительных атак на областной центр.

Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр - фото 2
Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр - фото 2
Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр - фото 2
Стало известно, кто помогал россиянам разбивать Днепр - фото 2


После того как спецслужбы разоблачили и арестовали организатора семейной схемы, ее мать и брат на время прекратили активность. Однако со временем родственники самостоятельно возобновили контакт с представителем российской спецслужбы, чтобы продолжить шпионскую работу.

"Сотрудники СБУ задокументировали разведывательно-подрывную деятельность ее подельников, — отметили в ведомстве, — и задержали их".

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов оперативники изъяли смартфоны, которые использовались для сбора информации и прямой связи с российским куратором. Задержанным уже официально объявлено о подозрении в государственной измене, совершенном группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог — теперь предателям грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска в рамках предстоящей воздушной кампании против украинской энергосистемы могут существенно расширить перечень целей и начать массированные удары по газовым объектам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.



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