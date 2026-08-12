Сотні мільйонів у “кишеню”: кого судитимуть за корупцію на ремонті доріг у Дніпропетровській області

В Україні непоодинокі випадки викриття корупційних схем на ремонті доріг — завищена вартість робіт та матеріалів, гірша якість, виконання меншої кількості робіт від передбаченого. За цими схемами великі витрати з державного бюджету.

Корупція. Фото портал "Коментарі"

У Дніпропетровській області за розкрадання на ремонті доріг понад 392 млн грн перед судом постануть колишній голова Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільники. За інформацією порталу “Коментарі”, йдеться про Юрія Голика та Валентина Резніченка.

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що за даними слідства, обвинувачені умисно склали документи так, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розроблення проєктної документації, експертиза, технагляд).

“Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, адже у 2022 році гроші виділяли лише на нього. Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та зі свого боку завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Також в НАБУ зазначили, що частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

За даними НАБУ, у вересні 2024 року учасникам оборудки повідомили про підозру. У грудні 2025 року слідство у справі завершили.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заявили про рівень корупції у Верховній Раді. Особливо вразила справа колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.



