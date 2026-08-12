Сотни миллионов "в карман": кого будут судить за коррупцию на ремонте дорог в Днепропетровской области

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Кречмаровская Наталия
В Украине нередки случаи разоблачения коррупционных схем на ремонте дорог – завышенная стоимость работ и материалов, плохое качество, выполнение меньшего количества работ от предусмотренного. По этим схемам большие расходы из государственного бюджета.
Коррупция. Фото портал "Комментарии"
В Днепропетровской области за хищение на ремонте дорог более 392 млн грн перед судом предстанут бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщники. По информации портала "Комментарии", речь идет о Юрии Голике и Валентине Резниченко.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что по данным следствия, обвиняемые умышленно составили документы так, чтобы побыстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, экспертиза, технадзор).
Также в НАБУ отметили, что часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных чиновнику и его заместителю.
По данным НАБУ, в сентябре 2024 года участникам сделки сообщили о подозрении. В декабре 2025 года следствие по делу было завершено.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявили об уровне коррупции в Верховной Раде. Особенно поразило дело бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.