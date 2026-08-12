Сотни миллионов "в карман": кого будут судить за коррупцию на ремонте дорог в Днепропетровской области

В Украине нередки случаи разоблачения коррупционных схем на ремонте дорог – завышенная стоимость работ и материалов, плохое качество, выполнение меньшего количества работ от предусмотренного. По этим схемам большие расходы из государственного бюджета.

Коррупция. Фото портал "Комментарии"

В Днепропетровской области за хищение на ремонте дорог более 392 млн грн перед судом предстанут бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщники. По информации портала "Комментарии", речь идет о Юрии Голике и Валентине Резниченко.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что по данным следствия, обвиняемые умышленно составили документы так, чтобы побыстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, экспертиза, технадзор).

"Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили эксплуатационным обслуживанием, ведь в 2022 году деньги выделяли только на него. Расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры с компанией, которая связана с главой Днепропетровской ОГА. Но со своей стороны завысила стоимость материалов более чем на 392 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных чиновнику и его заместителю.

По данным НАБУ, в сентябре 2024 года участникам сделки сообщили о подозрении. В декабре 2025 года следствие по делу было завершено.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявили об уровне коррупции в Верховной Раде. Особенно поразило дело бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.



