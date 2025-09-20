Смертельний удар РФ по Дніпропетровщині: не обійшлося без загиблих

Внаслідок російської масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину загинула людина. Ще 13 людей – постраждали. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: Сергій Лисак

"Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор направив на область безпілотники та ракети", – зазначив керівник регіону.

Сергій Лисак зазначив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки армії РФ загинула одна людина. Ще тринадцять людей постраждали.

"Більшість постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Одна людина "важка", – зазначив Сергій Лисак.

Варто зазначити, що у самому Дніпрі виникло кілька пожеж. Безліч багатоповерхівок та приватних будинків, господарських будівель, гаражів отримали пошкодження. Є руйнації біля підприємств.

За інформацією Сергія Лисака, серйозного пошкодження зазнало підприємство у Павлограді. Там також виникла пожежа.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Влучила по райцентру та Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

У Повітряних силах підтвердили, що окупанти майже протягом усієї ночі атакували Україну безпілотниками. За інформацією моніторингових пабліків у Telegram, загалом, ймовірно, росіяни запустили близько сотні БПЛА.

Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про масовий наліт на Павлоград, Дніпро та Миколаїв.




