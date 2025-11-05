За 4 ноября оккупанты нанесли вражеские удары КАБами, тяжелой артиллерией, БпЛА и FPV-дронами по прифронтовым населенным пунктам. Под огнем находились Никопольский, Павлоградский и Синельниковский район. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Днепропетровской области.

Смертельный удар по Днепропетровщине: полиция показала последствия (ФОТО)

В результате вражеского обстрела КАБами по центру поселка Покровское Синельниковского района погибли два человека — полицейский ГУ НП в Луганской области и гражданский мужчина. Пострадали четыре человека. Повреждения получили магазины и торговые павильоны, кафе, парикмахерская, пятиэтажный дом и автомобили. Также враг атаковал Васильковскую, Петропавловскую и Дубовиковскую громады района беспилотниками. Ранены 41-летний мужчина, разрушения получила инфраструктура, хозяйственные постройки, частные дома и автомобили.

По Терновке Павлоградского района российская армия ударила беспилотником — поврежден объект инфраструктуры.

4 ноября войска страны-агрессора нанесли почти четыре десятка ударов по Никопольщине. На линию 102 поступило 43 сообщения об обстрелах. После 16 часов оккупанты направили один из беспилотников на частный дом в селе Покровской сельской территориальной громады. Акубаротравмы получили двое местных жителей в возрасте 52 и 56 лет. Мужчинам оказали медицинскую помощь. Во время осмотра следователи Никопольского районного управления полиции зафиксировали повреждения учебного заведения, хозяйственных построек, авто и частных домов — один дом полностью разрушен.

Работа следственно-оперативных групп полиции на местах атак продолжается в рамках уголовных производств, открытых по ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что работники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.