Протягом дня 24 лютого російські війська здійснили масовану атаку на два райони Дніпропетровської області, використовуючи авіабомби та дрони-камікадзе. Найбільших руйнувань зазнав Синельниківський район, де під ударом опинилися Маломихайлівська та Покровська громади.

Смертельне авіабомбардування: що сталося на Дніпропетровщині

За інформацією голови ОВА Олександра Ганжі, ситуація у Синельниківському районі залишається критичною. Унаслідок влучань "горіли школа та оселя. Пʼятнадцять приватних будинків побиті". Також серйозних пошкоджень зазнала житлова триповерхівка, де існувала загроза перебування людей під завалами.

Станом на вечір кількість постраждалих значно зросла. Очільник області повідомив про загиблих:

"Двоє людей загинули, пʼятеро – дістали поранень через атаку росіян на Синельниківський район. Ворог вдарив авіабомбами по Покровській громаді".

Серед поранених — четверо чоловіків віком від 47 до 71 року та 21-річна дівчина. За словами Ганжі, "усі поранені госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості".

Окрім Синельниківщини, під ворожим вогнем перебував Нікопольський район, де окупанти атакували Покровську громаду. Влада продовжує фіксувати наслідки терористичних ударів по мирних мешканцях області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про жахливу дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, внаслідок якої загинула дитина, а ще одна була госпіталізована. За кермом автомобіля перебував прокурор однієї з окружних прокуратур області.