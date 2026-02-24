Смертельная авиабомбардировка: произошедшее на Днепропетровщине

В течение дня 24 февраля российские войска совершили массированную атаку на два района Днепропетровской области, используя авиабомбы и дроны-камикадзе. Наибольшие разрушения понес Синельниковский район, где под ударом оказались Маломихайловская и Покровская громады.

Смертельная авиабомбардировка: что произошло на Днепропетровщине

По информации главы ОВА Александра Ганжи, ситуация в Синельниковском районе остается критической. В результате попаданий "горели школа и дом. Пятнадцать частных домов избиты". Также серьезные повреждения получила жилая трехэтажка, где существовала угроза пребывания людей под завалами.

По состоянию на вечер количество пострадавших значительно выросло. Глава области сообщил о погибших:

"Два человека погибли, пятеро – получили ранения из-за атаки россиян на Синельниковский район. Враг ударил авиабомбами по Покровской общине".

Среди раненых четверо мужчин в возрасте от 47 до 71 года и 21-летняя девушка. По словам Ганжи, "все раненые госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести".

Кроме Синельниковщины, под вражеским огнем находился Никопольский район, где оккупанты атаковали Покровскую общину. Власти продолжают фиксировать последствия террористических ударов по мирным жителям области.

